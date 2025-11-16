17
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
لجنة التحقيق وتقصي الحقائق: بدء محاكمات المتهمين في انتهاكات الساحل السوري اليوم
Lebanon 24
16-11-2025
|
18:50
photos
0
المبعوث الأممي إلى سوريا: نحتاج إلى إجراءات واضحة تجاه انتهاكات الساحل السوري والسويداء
Lebanon 24
المبعوث الأممي إلى سوريا: نحتاج إلى إجراءات واضحة تجاه انتهاكات الساحل السوري والسويداء
17/11/2025 04:25:51
17/11/2025 04:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان: المحاسبة في السودان ستتحقق في نهاية المطاف
Lebanon 24
البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان: المحاسبة في السودان ستتحقق في نهاية المطاف
17/11/2025 04:25:51
17/11/2025 04:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان: النزاع الجاري في السودان هو من أسوأ الأزمات الإنسانية
Lebanon 24
البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان: النزاع الجاري في السودان هو من أسوأ الأزمات الإنسانية
17/11/2025 04:25:51
17/11/2025 04:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التحقيق في أحداث السويداء: نحقق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف بشمولية ودقة ودون محاباة
Lebanon 24
لجنة التحقيق في أحداث السويداء: نحقق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف بشمولية ودقة ودون محاباة
17/11/2025 04:25:51
17/11/2025 04:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: الرئيس الفنزويلي ومسؤولون آخرون أفسدوا مؤسسات الدولة الفنزويلية
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: الرئيس الفنزويلي ومسؤولون آخرون أفسدوا مؤسسات الدولة الفنزويلية
18:35 | 2025-11-16
16/11/2025 06:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: كارتيل "دي لوس سولس" يقوده الرئيس الفنزويلي غير الشرعي مادورو
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: كارتيل "دي لوس سولس" يقوده الرئيس الفنزويلي غير الشرعي مادورو
18:35 | 2025-11-16
16/11/2025 06:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: نعتزم تصنيف كارتيل "دي لوس سولس" الذي يتزعمه رئيس فنزويلا منظمة إرهابية أجنبي
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: نعتزم تصنيف كارتل "دي لوس سولس" الذي يتزعمه رئيس فنزويلا منظمة إرهابية أجنبي
18:33 | 2025-11-16
16/11/2025 06:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس شمال الضفة الغربية
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس شمال الضفة الغربية
18:00 | 2025-11-16
16/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خارجية إيران لـ"سي.إن.إن": المواقع النووية تضرّرت بشدّة لكن البرنامج سليم
Lebanon 24
خارجية إيران لـ"سي.إن.إن": المواقع النووية تضرّرت بشدّة لكن البرنامج سليم
17:56 | 2025-11-16
16/11/2025 05:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
01:45 | 2025-11-16
16/11/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
06:48 | 2025-11-16
16/11/2025 06:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشرع في خطر".. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
"الشرع في خطر".. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث
01:15 | 2025-11-16
16/11/2025 01:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
18:35 | 2025-11-16
وزير الخارجية الأميركي: الرئيس الفنزويلي ومسؤولون آخرون أفسدوا مؤسسات الدولة الفنزويلية
18:35 | 2025-11-16
الخارجية الأميركية: كارتيل "دي لوس سولس" يقوده الرئيس الفنزويلي غير الشرعي مادورو
18:33 | 2025-11-16
وزير الخارجية الأميركي: نعتزم تصنيف كارتل "دي لوس سولس" الذي يتزعمه رئيس فنزويلا منظمة إرهابية أجنبي
18:00 | 2025-11-16
قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس شمال الضفة الغربية
17:56 | 2025-11-16
خارجية إيران لـ"سي.إن.إن": المواقع النووية تضرّرت بشدّة لكن البرنامج سليم
17:47 | 2025-11-16
طيران الاحتلال يشنّ غارتين تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
17/11/2025 04:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
17/11/2025 04:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
17/11/2025 04:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
