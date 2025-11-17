Advertisement

هيئة البث الإسرائيلية: 100 مقاتل من حماس المحاصرين بأنفاق رفح يرفضون الاستسلام

17-11-2025 | 01:01
مواضيع ذات صلة
أ ب: كوشنر يقود مفاوضات لتأمين ممر آمن لمقاتلي حماس المحاصرين في أنفاق رفح
lebanon 24
17/11/2025 09:52:54
مسؤول تركي لأكسيوس: نعمل على مرور آمن لـ 200 من عناصر حماس المحاصرين بأنفاق رفح
lebanon 24
17/11/2025 09:52:54
هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون اقترحوا تعهدا لواشنطن بعدم قتل عناصر حماس العالقين في الأنفاق مقابل استسلامهم
lebanon 24
17/11/2025 09:52:54
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل قد توافق على منح المقاتلين المحاصرين في رفح ممرا آمنا خاصة بعد إعادة جثمان هدار غولدين من غزة
lebanon 24
17/11/2025 09:52:54
