أخبار عاجلة

مصدر في المستشفى المعمداني: مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية وراء الخط الأصفر بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
17-11-2025 | 02:36
مواضيع ذات صلة
مصدر في المستشفى المعمداني: شهيد بنيران مسيّرة إسرائيلية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة
مصدر في المستشفى المعمداني: شهيدان برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة
3 غارات إسرائيلية وقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الدبابات وراء الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس (الجزيرة)
غارتان إسرائيليتان على المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة داخل الخط الأصفر (الجزيرة)
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
فيديو
