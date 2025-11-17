Advertisement

أخبار عاجلة

معلومات للـLBCI: اللجنة الفنية السعودية المتخصصة بملف رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وصلت الى لبنان وتلتقي برئيس الحكومة في السراي اليوم

Lebanon 24
17-11-2025 | 02:50
وزير الزراعة نزار هاني للـLBCI: الصادرات الأهم التي تذهب إلى السعودية هي الصادرات الزراعية وهو سوق مهم جدًا ولا بديل عنه
