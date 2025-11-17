Advertisement

هيئة البث الإسرائيلية: مسلحو حماس يشترطون مغادرة أنفاق رفح بطريقة "مناسبة لهم "

Lebanon 24
17-11-2025 | 03:01
هيئة البث الإسرائيلية: 100 مقاتل من حماس المحاصرين بأنفاق رفح يرفضون الاستسلام
lebanon 24
17/11/2025 12:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سموتريش: مسلحو حماس في أنفاق رفح لا يمكن إخراجهم بسلام
lebanon 24
17/11/2025 12:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون اقترحوا تعهدا لواشنطن بعدم قتل عناصر حماس العالقين في الأنفاق مقابل استسلامهم
lebanon 24
17/11/2025 12:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب اقترح استسلام مسلحي حماس في أنفاق رفح بقطاع غزة وتسليم أسلحتهم لطرف ثالث مقابل عفو إسرائيلي مشروط
lebanon 24
17/11/2025 12:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
05:10 | 2025-11-17
05:09 | 2025-11-17
05:08 | 2025-11-17
05:08 | 2025-11-17
05:05 | 2025-11-17
04:59 | 2025-11-17
