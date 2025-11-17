Advertisement

أخبار عاجلة

"حماس": ندعو الدول الضامنة للاتفاق إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنسانيّ وفتح المعابر

Lebanon 24
17-11-2025 | 03:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي بغزة: نطالب الإدارة الأميركية بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر
lebanon 24
17/11/2025 12:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ندعو الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة للتحرك العاجل لإيصال الإمدادات الإنسانية
lebanon 24
17/11/2025 12:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس والجهاد والجبهة الشعبية: ندعو واشنطن للضغط عى إسرائيل لتنفيذ بنود الاتفاق
lebanon 24
17/11/2025 12:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تدعو لفتح كافة معابر غزة لتوسيع المساعدات الإنسانية
lebanon 24
17/11/2025 12:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:10 | 2025-11-17
05:09 | 2025-11-17
05:08 | 2025-11-17
05:08 | 2025-11-17
05:05 | 2025-11-17
04:59 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24