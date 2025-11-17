عون أمام وفد الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات: نُثمّن مبادرات الاتحاد ونرحّب باختيار لبنان مقرّاً لمشروع الحاضنة العربية لمشاريع الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24