23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
عون أمام وفد الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات: نُثمّن مبادرات الاتحاد ونرحّب باختيار لبنان مقرّاً لمشروع الحاضنة العربية لمشاريع الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
17-11-2025
|
03:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون لفريز: لبنان يرحب بدعم الاتحاد الأوروبي للجيش
Lebanon 24
عون لفريز: لبنان يرحب بدعم الاتحاد الأوروبي للجيش
17/11/2025 12:15:22
17/11/2025 12:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع عملاق: ميتا تطلق مركز بيانات هائل لتعزيز الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
مشروع عملاق: ميتا تطلق مركز بيانات هائل لتعزيز الذكاء الاصطناعي
17/11/2025 12:15:22
17/11/2025 12:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ورشة اليونسكو والألكسو: الذكاء الاصطناعي لخدمة الثقافة العربية
Lebanon 24
ورشة اليونسكو والألكسو: الذكاء الاصطناعي لخدمة الثقافة العربية
17/11/2025 12:15:22
17/11/2025 12:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
غراهام: نثمّن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنية التحتية للنفط في روسيا والصين
Lebanon 24
غراهام: نثمّن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنية التحتية للنفط في روسيا والصين
17/11/2025 12:15:22
17/11/2025 12:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لجنة التحقيقات بأحداث الساحل السوري للحدث: مجموعتان ستتم محاكمتهما غدا بقضية الساحل
Lebanon 24
لجنة التحقيقات بأحداث الساحل السوري للحدث: مجموعتان ستتم محاكمتهما غدا بقضية الساحل
05:10 | 2025-11-17
17/11/2025 05:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي لوسيلة إعلام فرنسية: أوكرانيا ستطلب 100 طائرة مقاتلة من طراز "رافال"
Lebanon 24
زيلينسكي لوسيلة إعلام فرنسية: أوكرانيا ستطلب 100 طائرة مقاتلة من طراز "رافال"
05:09 | 2025-11-17
17/11/2025 05:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره الأردني الجهود الجارية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ كافة بنود الخطة
Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره الأردني الجهود الجارية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ كافة بنود الخطة
05:08 | 2025-11-17
17/11/2025 05:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت مجدداً قنبلة صوتية على أطراف بلدة عيترون
Lebanon 24
طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت مجدداً قنبلة صوتية على أطراف بلدة عيترون
05:08 | 2025-11-17
17/11/2025 05:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: بعد عامين من النزاع لا تزال العائلات في جميع أنحاء قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الغذاء
Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: بعد عامين من النزاع لا تزال العائلات في جميع أنحاء قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الغذاء
05:05 | 2025-11-17
17/11/2025 05:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
06:48 | 2025-11-16
16/11/2025 06:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
09:50 | 2025-11-16
16/11/2025 09:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
12:03 | 2025-11-16
16/11/2025 12:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:10 | 2025-11-17
لجنة التحقيقات بأحداث الساحل السوري للحدث: مجموعتان ستتم محاكمتهما غدا بقضية الساحل
05:09 | 2025-11-17
زيلينسكي لوسيلة إعلام فرنسية: أوكرانيا ستطلب 100 طائرة مقاتلة من طراز "رافال"
05:08 | 2025-11-17
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره الأردني الجهود الجارية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ كافة بنود الخطة
05:08 | 2025-11-17
طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت مجدداً قنبلة صوتية على أطراف بلدة عيترون
05:05 | 2025-11-17
برنامج الأغذية العالمي: بعد عامين من النزاع لا تزال العائلات في جميع أنحاء قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الغذاء
04:59 | 2025-11-17
مسؤول تجاري هندي: من المرجح أن تتفق الهند والولايات المتحدة قريبا على معالجة الرسوم الجمركية المتبادلة
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
17/11/2025 12:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
17/11/2025 12:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
17/11/2025 12:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24