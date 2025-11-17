"لبنان 24": إخلاء المدارس والمبنى البلدي و الأماكن العامة في بلدة عيترون بعدما قامت لجنة الميكانيزم بإبلاغ الجيش عن ضربة اسرائيلية وشيكة في البلدة

