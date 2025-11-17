Advertisement

المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: من كانوا يعتقدون أن المفاوضات تمنع الحرب تبين لهم خطأ هذا الاعتقاد واتضح مدى أهمية القوة الصاروخية في حماية البلاد

Lebanon 24
17-11-2025 | 04:35
