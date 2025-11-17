23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزيرا الخارجية المصري والأردني يؤكدان باتصال هاتفي أهمية أن يسهم قرار مجلس الأمن بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية
Lebanon 24
17-11-2025
|
05:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرا خارجية مصر وقطر يؤكدان هاتفيًا على استمرار التنسيق الكامل دعما لجهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
وزيرا خارجية مصر وقطر يؤكدان هاتفيًا على استمرار التنسيق الكامل دعما لجهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
17/11/2025 14:28:31
17/11/2025 14:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يؤكدان ضرورة تكاتف الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يؤكدان ضرورة تكاتف الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة
17/11/2025 14:28:31
17/11/2025 14:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري ونائب الرئيس الفلسطيني يبحثان هاتفيا التحضيرات لمشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار ويؤكدان أهمية ضمان أن يُسهم هذا القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري ونائب الرئيس الفلسطيني يبحثان هاتفيا التحضيرات لمشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار ويؤكدان أهمية ضمان أن يُسهم هذا القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل
17/11/2025 14:28:31
17/11/2025 14:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوبة دولة قطر بمجلس الأمن: نأسف لعدم تمرير مجلس الأمن لقرار وقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
مندوبة دولة قطر بمجلس الأمن: نأسف لعدم تمرير مجلس الأمن لقرار وقف إطلاق النار في غزة
17/11/2025 14:28:31
17/11/2025 14:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماكرون: نطور أنظمة دفاع جوي جديدة ونسعى لنشرها في الأراضي الأوكرانية
Lebanon 24
ماكرون: نطور أنظمة دفاع جوي جديدة ونسعى لنشرها في الأراضي الأوكرانية
07:18 | 2025-11-17
17/11/2025 07:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى السراي الحكومي للقاء سلام
Lebanon 24
وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى السراي الحكومي للقاء سلام
07:18 | 2025-11-17
17/11/2025 07:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيباني: زيارتنا للصين خطوة مهمة لدفع مسار الشراكة بين بلدينا والمباحثات كانت بنّاءة وفتحت آفاقًا واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا
Lebanon 24
الشيباني: زيارتنا للصين خطوة مهمة لدفع مسار الشراكة بين بلدينا والمباحثات كانت بنّاءة وفتحت آفاقًا واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا
07:08 | 2025-11-17
17/11/2025 07:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط قذيفة إسرائيليّة على منطقة الشقة عند أطراف بلدة عيترون
Lebanon 24
سقوط قذيفة إسرائيليّة على منطقة الشقة عند أطراف بلدة عيترون
07:06 | 2025-11-17
17/11/2025 07:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة اسرائيلية تحلق فوق أجواء بيروت وضواحيها على علو منخفض (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
مسيّرة اسرائيلية تحلق فوق أجواء بيروت وضواحيها على علو منخفض (الوكالة الوطنية)
07:01 | 2025-11-17
17/11/2025 07:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
09:50 | 2025-11-16
16/11/2025 09:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
12:03 | 2025-11-16
16/11/2025 12:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
02:53 | 2025-11-17
17/11/2025 02:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:18 | 2025-11-17
ماكرون: نطور أنظمة دفاع جوي جديدة ونسعى لنشرها في الأراضي الأوكرانية
07:18 | 2025-11-17
وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى السراي الحكومي للقاء سلام
07:08 | 2025-11-17
الشيباني: زيارتنا للصين خطوة مهمة لدفع مسار الشراكة بين بلدينا والمباحثات كانت بنّاءة وفتحت آفاقًا واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا
07:06 | 2025-11-17
سقوط قذيفة إسرائيليّة على منطقة الشقة عند أطراف بلدة عيترون
07:01 | 2025-11-17
مسيّرة اسرائيلية تحلق فوق أجواء بيروت وضواحيها على علو منخفض (الوكالة الوطنية)
06:01 | 2025-11-17
الصين وسوريا تتفقان على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
17/11/2025 14:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
17/11/2025 14:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
17/11/2025 14:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24