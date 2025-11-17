21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
محافظ السويداء مصطفى البكور: لا صحة إطلاقًا لما يُروَّج عن عملية عسكرية في المحافظة
Lebanon 24
17-11-2025
|
08:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محافظ السويداء ينفي صحة ما يروّج له عن عملية عسكريّة
Lebanon 24
محافظ السويداء ينفي صحة ما يروّج له عن عملية عسكريّة
17/11/2025 19:33:23
17/11/2025 19:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ السويداء: بعض الفصائل في السويداء لا يروق لها الاستقرار في المحافظة
Lebanon 24
محافظ السويداء: بعض الفصائل في السويداء لا يروق لها الاستقرار في المحافظة
17/11/2025 19:33:23
17/11/2025 19:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر رسمي: لا زيارة لوفد من محافظة السويداء السورية إلى المملكة
Lebanon 24
وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر رسمي: لا زيارة لوفد من محافظة السويداء السورية إلى المملكة
17/11/2025 19:33:23
17/11/2025 19:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ السويداء: الوضع آمن في المحافظة حاليا (العربية)
Lebanon 24
محافظ السويداء: الوضع آمن في المحافظة حاليا (العربية)
17/11/2025 19:33:23
17/11/2025 19:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: نتعامل مع الحرب بدارفور وعلينا تركيز جهودنا على كردفان أيضا
Lebanon 24
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: نتعامل مع الحرب بدارفور وعلينا تركيز جهودنا على كردفان أيضا
12:26 | 2025-11-17
17/11/2025 12:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق: 9 مقاعد لدولة القانون في بغداد
Lebanon 24
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق: 9 مقاعد لدولة القانون في بغداد
12:15 | 2025-11-17
17/11/2025 12:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: 20% من الذين قتلوا في الفاشر بالسودان من الأطفال
Lebanon 24
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: 20% من الذين قتلوا في الفاشر بالسودان من الأطفال
12:12 | 2025-11-17
17/11/2025 12:12:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوضية الانتخابات العراقية: يمكن للتحالفات السياسية الطعن على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية
Lebanon 24
مفوضية الانتخابات العراقية: يمكن للتحالفات السياسية الطعن على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية
12:06 | 2025-11-17
17/11/2025 12:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية: وفد مشترك من وزارتي الدفاع السورية والروسية يجري جولة ميدانية شملت عدداً من النقاط والمواقع العسكرية في الجنوب السوري
Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية: وفد مشترك من وزارتي الدفاع السورية والروسية يجري جولة ميدانية شملت عدداً من النقاط والمواقع العسكرية في الجنوب السوري
11:48 | 2025-11-17
17/11/2025 11:48:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
Lebanon 24
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
07:35 | 2025-11-17
17/11/2025 07:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
02:53 | 2025-11-17
17/11/2025 02:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
06:55 | 2025-11-17
17/11/2025 06:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
10:01 | 2025-11-17
17/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:26 | 2025-11-17
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: نتعامل مع الحرب بدارفور وعلينا تركيز جهودنا على كردفان أيضا
12:15 | 2025-11-17
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق: 9 مقاعد لدولة القانون في بغداد
12:12 | 2025-11-17
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: 20% من الذين قتلوا في الفاشر بالسودان من الأطفال
12:06 | 2025-11-17
مفوضية الانتخابات العراقية: يمكن للتحالفات السياسية الطعن على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية
11:48 | 2025-11-17
وزارة الدفاع السورية: وفد مشترك من وزارتي الدفاع السورية والروسية يجري جولة ميدانية شملت عدداً من النقاط والمواقع العسكرية في الجنوب السوري
11:45 | 2025-11-17
مصدر أمني: عشرات المستوطنين اقتحموا قرية الجبعة في "غوش عتصيون" قرب بيت لحم
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
17/11/2025 19:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
17/11/2025 19:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
17/11/2025 19:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24