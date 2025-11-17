Advertisement

قاسم: ما يجري في لبنان اليوم ليس عدم تطبيق اتفاق وقف النار بل هو عدوان موصوف يهدف إلى السيطرة على لبنان وتجريده من كل أنواع القوة التي يمتلكها

Lebanon 24
17-11-2025 | 09:28
الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق تفاهمات وقف النار مع لبنان لضمان عدم عودة "حزب الله"
lebanon 24
17/11/2025 19:34:16
الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسنرد بقوة على أي انتهاك
lebanon 24
17/11/2025 19:34:16
قاسم: حريصون على الوحدة الوطنية لكن علينا أن نكون في خندق واحد ضد العدو الإسرائيلي وندعو إلى تطبيق اتفاق الطائف الذي يؤكد على تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي
lebanon 24
17/11/2025 19:34:16
قاسم: على الحكومة أن تهتم بالقضايا المركزية والأساسية والطائف ليس وجهة نظر بل إتفاق
lebanon 24
17/11/2025 19:34:16
lebanon 24
12:26 | 2025-11-17
lebanon 24
12:15 | 2025-11-17
lebanon 24
12:12 | 2025-11-17
lebanon 24
12:06 | 2025-11-17
lebanon 24
11:48 | 2025-11-17
12:26 | 2025-11-17
12:15 | 2025-11-17
12:12 | 2025-11-17
12:06 | 2025-11-17
11:48 | 2025-11-17
11:45 | 2025-11-17
