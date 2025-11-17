قاسم: أمس أصدرت "اليونيفل" بياناً أفادت فيه أن جداراً بناه العدو الإسرائيلي تجاوز فيه الخط الأزرق ما جعل أكثر من 4,000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني

Lebanon 24