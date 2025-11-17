Advertisement

أخبار عاجلة

اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق في ممارسات إسرائيل: على الدول الأعضاء التعاون الكامل مع الجنائية الدولية

Lebanon 24
17-11-2025 | 12:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق في ممارسات إسرائيل: إسرائيل توسع وجودها في فلسطين وسوريا وجنوب لبنان
lebanon 24
18/11/2025 02:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية: يجب أن نرى تعاونا أكبر من الدول الأعضاء بشأن أوامر الاعتقال
lebanon 24
18/11/2025 02:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
القوة الدولية والشرطة الفلسطينية في غزة سينسقان مع الدول المعنية تأمين الممرات الإنسانية (الحدث)
lebanon 24
18/11/2025 02:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة تحقيق أممية مستقلة: إسرائيل حرمت عمدا الفلسطينيين في غزة من الموارد الضرورية لبقائهم
lebanon 24
18/11/2025 02:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:02 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:01 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:47 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:34 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:22 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:02 | 2025-11-17
19:01 | 2025-11-17
18:47 | 2025-11-17
18:34 | 2025-11-17
18:22 | 2025-11-17
18:11 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24