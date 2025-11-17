Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر أمني وتعقيباً على أنشطة المستوطنين: نحن على شفا فقدان السيطرة الكاملة في الضفة الغربية

Lebanon 24
17-11-2025 | 13:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: نحن على وشك فقدان السيطرة بالكامل على أعمال الشغب في الضفة الغربية
lebanon 24
18/11/2025 02:22:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الضفة الغربية تشهد موجة عنف للمستوطنين وتحذير من فقدان السيطرة
lebanon 24
18/11/2025 02:22:13 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أوروبيين: إذا كان نتنياهو وحكومته يسعون لضم الضفة الغربية فسيتحملون العواقب
lebanon 24
18/11/2025 02:22:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لوفيغارو عن مصدر إسرائيلي: إذا اعترفت فرنسا بدولة فلسطين فسنرد بضم مستوطنات الضفة الغربية
lebanon 24
18/11/2025 02:22:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:02 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:01 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:47 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:34 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:22 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:02 | 2025-11-17
19:01 | 2025-11-17
18:47 | 2025-11-17
18:34 | 2025-11-17
18:22 | 2025-11-17
18:11 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24