Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: أعمال المستوطنين في الضفة الغربية تضر بسمعة إسرائيل وتلحق الضرر بمشروع الاستيطان

Lebanon 24
17-11-2025 | 13:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكنيست يُوافق على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق الاستيطان في الضفة الغربية
lebanon 24
18/11/2025 02:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: أدعو العالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية فورًا
lebanon 24
18/11/2025 02:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي تعقيباً على هجمات المستوطنين بالضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي لن يتسامح مع ظاهرة أقلية من المجرمين يشوهون سمعة الجمهور الملتزم بالقانون
lebanon 24
18/11/2025 02:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم نسيطر أمنيا في الضفة الغربية ستكون إسرائيل بأكملها تحت الخطر
lebanon 24
18/11/2025 02:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:02 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:01 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:47 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:34 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:22 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:02 | 2025-11-17
19:01 | 2025-11-17
18:47 | 2025-11-17
18:34 | 2025-11-17
18:22 | 2025-11-17
18:11 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24