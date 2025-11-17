Advertisement

أخبار عاجلة

قوى الأمن الفلسطينية: لدينا عدد كبير من عناصر الأمن في غزة وجاهزون لتسلم المهمة

Lebanon 24
17-11-2025 | 14:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جهاد الصمد: منح عناصر قوى الأمن المفصولين إلى أمن الدولة قسائم محروقات
lebanon 24
18/11/2025 02:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن الفلسطينية للعربية: حماس لم تطلب نقل سلاحها إلينا
lebanon 24
18/11/2025 02:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: نطالب ترامب بالاستمرار ببذل المزيد من الجهود المهمة التي يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
lebanon 24
18/11/2025 02:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك عبدالله الثاني: ما هي مهمة قوات الأمن داخل غزة؟
lebanon 24
18/11/2025 02:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:02 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:01 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:47 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:34 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:22 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:02 | 2025-11-17
19:01 | 2025-11-17
18:47 | 2025-11-17
18:34 | 2025-11-17
18:22 | 2025-11-17
18:11 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24