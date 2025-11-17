قناة آي 24 الإسرائيلية: نتنياهو يواجه انتقادات من أعضاء حزبه بسبب مشروع قرار أميركي يتضمن مسارا نحو دولة فلسطينية وإعطاء ترامب مساحة أكثر مما ينبغي

Lebanon 24