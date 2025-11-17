Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب: أهنّئ العالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن الذي أقر تشكيل مجلس السلام بشأن غزة الذي سأقوم برئاسته

Lebanon 24
17-11-2025 | 17:57
