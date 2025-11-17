"رويترز" نقلاً عن مصدر: من المتوقّع أن يضم منتدى الاستثمار الأميركي السعودي في واشنطن في 19 تشرين الثاني رؤساء تنفيذيين من شركات شيفرون وكوالكوم وسيسكو وجنرال دايناميكس وفايزر

