زعيم حزب إسرائيل بيتنا ليبرمان تعليقاً على اعتماد القرار الأميركي بشأن غزة: هذا تنازل عن أمن إسرائيل والشرق الأوسط يتغير وليس لصالحنا

Lebanon 24
17-11-2025 | 18:34
