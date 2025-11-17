Advertisement

صحيفة إسرائيل هيوم: تنفيذ إصلاحات جذرية في السلطة الفلسطينية يُعدّ شرطًا قبل أي خطوة باتجاه إنشاء دولة فلسطينية

Lebanon 24
17-11-2025 | 23:49
ماكرون: فرنسا ستنشئ مع السلطة الفلسطينية لجنة مشتركة لتعزيز قيام الدولة الفلسطينية
lebanon 24
18/11/2025 11:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيل هيوم: مسار الدولة الفلسطينية المذكور في قرار مجلس الأمن يأتي وفق رؤية "صفقة القرن" لعام 2020 على أن تُقام الدولة على بعض أجزاء الضفة الغربية
lebanon 24
18/11/2025 11:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيل هيوم: الدولة الفلسطينية المستقبلية ستُقام في أجزاء من الضفة الغربية وستُقسَّم إلى كانتونات وستكون منزوعة السلاح
lebanon 24
18/11/2025 11:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: نريد إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل (العربية)
lebanon 24
18/11/2025 11:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
03:55 | 2025-11-18
03:50 | 2025-11-18
03:41 | 2025-11-18
03:41 | 2025-11-18
03:37 | 2025-11-18
03:36 | 2025-11-18
