أخبار عاجلة

إلغاء زيارة قائد الجيش رودولف هيكل الى واشنطن التي كانت مقررة اليوم بسبب البيان الأخير للجيش (mtv)

Lebanon 24
17-11-2025 | 23:50
مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب: إدارة ترامب تشعر بالإحباط من الحكومة اللبنانية والجيش وقد تم إلغاء كل الإجتماعات لقائد الجيش رودولف هيكل التي كانت مقررة في واشنطن غدًا (lbci)
مصدر مسؤول في الجيش اللبناني للجزيرة: قائد الجيش يلغي زيارته المقررة إلى واشنطن اليوم
مصادر عسكرية للجديد: قائد الجيش ارتأى ألا يزور واشنطن على خلفية قيام الجانب الاميركي بإلغاء عدد من المواعيد التي كانت مقررة ضمن برنامج الزيارة لأسباب مختلفة
السبب المباشر لإلغاء زيارة قائد الجيش هو اعتراض أميركي على البيان الآخير للجيش الذي استخدم لِلَوم إسرائيل واعتبارها المشكلة وعدم لوم حزب الله (mtv)
