Advertisement

أخبار عاجلة

الأونروا: موظفونا في مجال الرعاية الصحية عادوا لشمال غزة ويواجهون نقصا حادا في المعدات بسبب تدمير منشآتنا

Lebanon 24
21-11-2025 | 01:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: مطار جون كينيدي في نيويورك يواجه توقفا في الخدمات الأرضية لنقص الموظفين
lebanon 24
21/11/2025 15:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تواجه نقصًا حادًا في الجنود.. ودعوات لتخفيض سن التجنيد
lebanon 24
21/11/2025 15:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية غزة: نصف مليون شخص في المدينة يواجهون أوضاعا إنسانية قاسية بسبب انعدام الغذاء وشح المياه النظيفة وتدهور الرعاية الصحية
lebanon 24
21/11/2025 15:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل وزارة الصحة في غزة: مستشفيات شمال غزة تواجه نقصاً فادحاً في أخصائيي الجراحة والحاجة ماسّة لدخول الوفود الطبية
lebanon 24
21/11/2025 15:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:46 | 2025-11-21
08:22 | 2025-11-21
08:18 | 2025-11-21
08:02 | 2025-11-21
08:00 | 2025-11-21
07:58 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24