Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمر لمواطنة المسؤولة في قصر اليونيسكو: بين مسؤولية الدولة ومسؤولية المواطن تتأسس العلاقة التي تقوم على شراكة صادقة تعيد وصل ما انقطع من ثقة

Lebanon 24
21-11-2025 | 03:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام في مؤتمر لمواطنة المسؤولة في قصر اليونيسكو: الخروج من الأزمات يتطلب استكمال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية
lebanon 24
21/11/2025 15:54:54 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل المغربي: متابعة قضايا المواطنين مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان
lebanon 24
21/11/2025 15:54:54 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: نخضع دوريا لفحصوات وكافة النتائج تثبت وبشكل قاطع مطابقة تنورين للمواصفات ولم نكن يوما خارج الدولة وكنا شركاء أساسيين في كل ما يحمي صحة المواطن
lebanon 24
21/11/2025 15:54:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام من صيدا: جئنا للتأكيد بأنّ الدولة حاضرة واستمعنا إلى هموم أبناء المدينة ومشروعنا في الحكومة هو استعادة الدولة ويبدأ ذلك باستعادة ثقة الناس
lebanon 24
21/11/2025 15:54:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:46 | 2025-11-21
08:22 | 2025-11-21
08:18 | 2025-11-21
08:02 | 2025-11-21
08:00 | 2025-11-21
07:58 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24