Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الجمهورية يتمنى أن تعود ذكرى الاستقلال السنة المقبلة وقد تحرر كل الجنوب وارتفع على حدوده العلم اللبناني وحده رمز السيادة والكرامة الوطنية

Lebanon 24
21-11-2025 | 04:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون زار ثكنة بنوا بركات في صور: نتمنى أن تعود ذكرى الاستقلال السنة المقبلة وقد تحرر كل الجنوب
lebanon 24
21/11/2025 15:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري في ذكرى الاستقلال: الجيش والقوى الأمنية وحدهما مسؤولان عن الدفاع
lebanon 24
21/11/2025 15:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بري في الذكرى ال82 للاستقلال: الجنوب هو مقياس الوطنية وهناك تختبر جدية كل السلطات الرسمية وفاء بكل التزاماتها وخاصة إعادة الاعمار وبذل كل جهد مستطاع لوقف العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
21/11/2025 15:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: الجيش الذي يحمي الجنوبيين كما جميع اللبنانيين ثابت في مواقفه والتزامه في الدفاع عن الكرامة الوطنية والسيادة والاستقلال
lebanon 24
21/11/2025 15:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:46 | 2025-11-21
08:22 | 2025-11-21
08:18 | 2025-11-21
08:02 | 2025-11-21
08:00 | 2025-11-21
07:58 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24