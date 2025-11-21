Advertisement

أخبار عاجلة

سي إن إن: تغيير وزاري محتمل في إدارة ترامب

Lebanon 24
21-11-2025 | 06:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: إدارة ترامب منحت وكالة سي آي إيه تفويضا للقيام بعمليات سرية في فنزويلا
lebanon 24
21/11/2025 15:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سموتريتش: ترامب سيغير رأيه في مسألة ضم الضفة الغربية عندما يدرك أهمية ذلك لوجودنا وهويتنا
lebanon 24
21/11/2025 15:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يدعو الجمهوريين إلى تغيير قواعد التصويت في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي رغم اعتراض الديمقراطيين
lebanon 24
21/11/2025 15:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: رؤية ترامب ساهمت في تغيير العالم إلى الأفضل
lebanon 24
21/11/2025 15:58:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:46 | 2025-11-21
08:22 | 2025-11-21
08:18 | 2025-11-21
08:02 | 2025-11-21
08:00 | 2025-11-21
07:58 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24