العقوبات الأميركية على ⁧‫روسيا‬⁩ تدخل حيز التنفيذ وتترك 48 مليون برميل من النفط عالقة في البحر ما يدفع عشرات الناقلات إلى البحث عن وجهات بديلة (العربية)

Lebanon 24