Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس جنوب أفريقيا: يجب إزالة الضغوط على الموارد وعلينا السعي لتحقيق الاستقرار

Lebanon 24
22-11-2025 | 03:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس جنوب إفريقيا: يجب ألا تكون مصداقية مجموعة العشرين موضع شك وعلينا عدم السماح بإضعافها
lebanon 24
22/11/2025 15:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المساعي المصرية : تناغم بين الحضور والسعي لتثبيت الاستقرار جنوبا
lebanon 24
22/11/2025 15:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جنوب أفريقيا: هناك ضغوط كبيرة على البشرية بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض والجوائح والحروب
lebanon 24
22/11/2025 15:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إما أن تشهد المرحلة المقبلة استقرارا أو عودة للحرب ومواصلة السعي لتحقيق النصر
lebanon 24
22/11/2025 15:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:17 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:29 | 2025-11-22
08:26 | 2025-11-22
08:17 | 2025-11-22
08:08 | 2025-11-22
07:52 | 2025-11-22
07:50 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24