Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان واستقراره

Lebanon 24
22-11-2025 | 04:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية مصر: من الضروري تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل لهدنة إنسانية شاملة في السودان
lebanon 24
22/11/2025 16:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالعاطي: لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان
lebanon 24
22/11/2025 16:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا الخارجية المصري والأردني يؤكدان باتصال هاتفي أهمية أن يسهم قرار مجلس الأمن بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية
lebanon 24
22/11/2025 16:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: القاهرة ستواصل جهود تحقيق الاستقرار في السودان لوقف النار
lebanon 24
22/11/2025 16:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:17 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:29 | 2025-11-22
08:26 | 2025-11-22
08:17 | 2025-11-22
08:08 | 2025-11-22
07:52 | 2025-11-22
07:50 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24