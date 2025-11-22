الرئيس نجيب ميقاتي استقبل مفتي طرابلس والشمال: نؤكدُ على أهمية توحيد الموقف الوطني في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان وعدم الغوص في الاصطفافات السياسية والطائفية التي تضعف الموقف اللبناني الجامع

