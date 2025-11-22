Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس نجيب ميقاتي استقبل مفتي طرابلس والشمال: نؤكدُ على أهمية توحيد الموقف الوطني في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان وعدم الغوص في الاصطفافات السياسية والطائفية التي تضعف الموقف اللبناني الجامع

Lebanon 24
22-11-2025 | 04:57
سلسلة لقاءات لميقاتي في طرابلس: لتوحيد الموقف الوطنيّ وعدم الغوص في الاصطفافات السياسية
الرئيس نجيب ميقاتي من طرابلس: المرحلةُ خطيرةٌ وحساسةُ ولكن من الخطأِ التعاطي معها بمنطقِ التحدي والتخوينِ أو بالاصطفافاتِ السياسيةِ والطائفيةِ التي ليس أوانَها ولا جدوى منها
الجميّل بعد لقائه سلام: شدّدنا على أهمية وحدة الموقف داخل السلطة السياسية
الرئيس نجيب ميقاتي استقبل سفير قطر لدى لبنان وجرى البحث في الأوضاع الراهنة
