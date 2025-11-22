Advertisement

أخبار عاجلة

"رويترز" عن مسؤول أوكراني: أوكرانيا ستبدأ مشاورات مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بشأن إنهاء الحرب

Lebanon 24
22-11-2025 | 06:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي: منخرطون مع الولايات المتحدة في العمل على إنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
22/11/2025 16:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أوكراني لرويترز: كييف تلقت "إشارات" بشأن مجموعة من المقترحات الأميركية لإنهاء الحرب التي ناقشتها واشنطن مع موسكو
lebanon 24
22/11/2025 16:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة النرويجية: نحن على اتصال وثيق بشركائنا في المنطقة وخارجها بشأن إنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
22/11/2025 16:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: لم يتضح بعد موقف أوكرانيا وداعميها الأوروبيين من خطة إنهاء الحرب
lebanon 24
22/11/2025 16:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:17 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:29 | 2025-11-22
08:26 | 2025-11-22
08:17 | 2025-11-22
08:08 | 2025-11-22
07:52 | 2025-11-22
07:50 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24