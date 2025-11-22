28
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
33
o
جبيل
26
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
0
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على الجرمق
Lebanon 24
22-11-2025
|
07:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": أنباء عن غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة الجرمق
Lebanon 24
"لبنان 24": أنباء عن غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة الجرمق
22/11/2025 16:02:13
22/11/2025 16:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارات اسرائيلية تستهدف اطراف كفرمان باتجاه الجرمق جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان 24": غارات اسرائيلية تستهدف اطراف كفرمان باتجاه الجرمق جنوب لبنان
22/11/2025 16:02:13
22/11/2025 16:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارات اسرائيلية جديدة على الجرمق المحمودية
Lebanon 24
"لبنان 24": غارات اسرائيلية جديدة على الجرمق المحمودية
22/11/2025 16:02:13
22/11/2025 16:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارات إسرائيلية تستهدف مُجددا الجرمق والمحمودية
Lebanon 24
"لبنان 24": غارات إسرائيلية تستهدف مُجددا الجرمق والمحمودية
22/11/2025 16:02:13
22/11/2025 16:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": غارة من مسيّرة إسرائيلية على الشهابية
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من مسيّرة إسرائيلية على الشهابية
08:29 | 2025-11-22
22/11/2025 08:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: هدف الهجوم في غزة علاء حديدي مسؤول قسم التسليح في كتائب القسام
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: هدف الهجوم في غزة علاء حديدي مسؤول قسم التسليح في كتائب القسام
08:26 | 2025-11-22
22/11/2025 08:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر طبية في غزة: مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في "حي الرمال" في مدينة غزة
Lebanon 24
مصادر طبية في غزة: مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في "حي الرمال" في مدينة غزة
08:17 | 2025-11-22
22/11/2025 08:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسعاف والطوارئ: 5 شهداء وجرحى في استهداف إسرائيلي لمركبة مدنية في حي الرمال بمدينة غزة
Lebanon 24
الإسعاف والطوارئ: 5 شهداء وجرحى في استهداف إسرائيلي لمركبة مدنية في حي الرمال بمدينة غزة
08:08 | 2025-11-22
22/11/2025 08:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة باتجاه العرقوب وبين راشيا الفخار وكفرحمام
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة باتجاه العرقوب وبين راشيا الفخار وكفرحمام
07:52 | 2025-11-22
22/11/2025 07:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان
09:30 | 2025-11-21
21/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيشهد لبنان خلال أيام؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
ماذا سيشهد لبنان خلال أيام؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
14:56 | 2025-11-21
21/11/2025 02:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة لبنانيّ جندته إسرائيل.. هكذا وصل "الموساد" إلى عماد مغنية!
Lebanon 24
قصة لبنانيّ جندته إسرائيل.. هكذا وصل "الموساد" إلى عماد مغنية!
12:00 | 2025-11-21
21/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نوح زعيتر.. إليكم ما كشفه "ChatGPT"
Lebanon 24
عن نوح زعيتر.. إليكم ما كشفه "ChatGPT"
13:00 | 2025-11-21
21/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تؤدي إلى "حصر السلاح" في لبنان.. مركزٌ يعلنها
Lebanon 24
خطوة تؤدي إلى "حصر السلاح" في لبنان.. مركزٌ يعلنها
16:32 | 2025-11-21
21/11/2025 04:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:29 | 2025-11-22
"لبنان 24": غارة من مسيّرة إسرائيلية على الشهابية
08:26 | 2025-11-22
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: هدف الهجوم في غزة علاء حديدي مسؤول قسم التسليح في كتائب القسام
08:17 | 2025-11-22
مصادر طبية في غزة: مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في "حي الرمال" في مدينة غزة
08:08 | 2025-11-22
الإسعاف والطوارئ: 5 شهداء وجرحى في استهداف إسرائيلي لمركبة مدنية في حي الرمال بمدينة غزة
07:52 | 2025-11-22
"لبنان 24": غارة باتجاه العرقوب وبين راشيا الفخار وكفرحمام
07:50 | 2025-11-22
هيئة البث الإسرائيلية: مقاتلات سلاح الجو بدأت موجة من الغارات في سهل البقاع ومنطقة النبطية جنوب لبنان
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
22/11/2025 16:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
22/11/2025 16:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
22/11/2025 16:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24