Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: انتهت الغارات في قطاع غزة ردًا على محاولة مسلح إطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

Lebanon 24
22-11-2025 | 09:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مسلحون أطلقوا النار على قوات إسرائيلية في قطاع غزة
lebanon 24
23/11/2025 11:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مصر تسعى لإدخال قوات أجنبية إلى قطاع غزة في الأيام القريبة
lebanon 24
23/11/2025 11:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
توقّف الغارات في قطاع غزة بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
23/11/2025 11:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تطلق النيران بكثافة باتجاه جنوب شرقي منطقة دير البلح وسط قطاع غزة
lebanon 24
23/11/2025 11:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
04:22 | 2025-11-23
04:16 | 2025-11-23
04:15 | 2025-11-23
03:59 | 2025-11-23
03:58 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24