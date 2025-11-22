Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب نتنياهو: قتلنا 5 من كبار قادة حماس ردا على هجوم الحركة على قواتنا

Lebanon 24
22-11-2025 | 11:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: سنرد بقوة على هجوم حماس على قواتنا
lebanon 24
23/11/2025 11:25:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: قواتنا في غزة تسلمت من الصليب الأحمر جثمان أحد المختطفين
lebanon 24
23/11/2025 11:25:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو يقول إنه تم التأكد من أن الجثة التي أعادتها حماس أمس تعود لأحد الرهائن
lebanon 24
23/11/2025 11:25:58 Lebanon 24 Lebanon 24
5 جثث أسرى إسرائيليين مازالت عند حركة حماس في قطاع غزة (الحدث)
lebanon 24
23/11/2025 11:25:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
04:22 | 2025-11-23
04:16 | 2025-11-23
04:15 | 2025-11-23
03:59 | 2025-11-23
03:58 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24