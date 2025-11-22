Advertisement

القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: المنظومة الأمنية ترى احتمالا لأيام قتال إضافية لمنع إعادة بناء قدرات حزب الله

Lebanon 24
22-11-2025 | 14:01
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام
lebanon 24
23/11/2025 11:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد لجولة قتال تستمر عدة أيام ضد حزب الله
lebanon 24
23/11/2025 11:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرّك اميركي لتقصّي قدرات الدولة على إعادة بناء حضورها واستبدال مؤسسات "حزب الله"
lebanon 24
23/11/2025 11:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي: تل أبيب تستعد لسيناريو يستمر فيه القتال لأكثر من 12 يوما مع إيران
lebanon 24
23/11/2025 11:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
