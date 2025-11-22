ترو متضامناً مع وزير الأشغال: جهوده لا تستحق سوى التقدير

استنكر بلديات إقليم الخرّوب ورئيس بلدية المهندس ، الحملة التي يتعرّض لها وزير الأشغال العامة والنقل من قبل النائب ، مُعتبراً أنَّ الجهود التي يبذلها رسامني لا تستحق سوى التقدير وليس التهجم أو إقامة الحملات التي لا طائل منها.

وأكد ترو أنَّ رسامني ما أغلق أبوابه يوماً أمام أحد منذ توليه وزارة الأشغال، مُشدداً على أنَّ الحملة التي تُشنّ ضد الوزير تعتبر فارغة من مضمونها كون الخطوات الإنمائية التي يتخذها في مُختلف المناطق ، تؤكد نزاهة رسامني وإصراره على العمل الدؤوب والشامل والقائم على الإنماء المتوازن.

