ترو متضامناً مع وزير الأشغال: جهوده لا تستحق سوى التقدير

Lebanon 24
22-11-2025 | 14:32
استنكر رئيس اتحاد بلديات إقليم الخرّوب الشمالي ورئيس بلدية برجا المهندس ماجد ترو، الحملة التي يتعرّض لها وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني من قبل النائب سجيع عطية، مُعتبراً أنَّ الجهود التي يبذلها رسامني لا تستحق سوى التقدير وليس التهجم أو إقامة الحملات التي لا طائل منها.
وأكد ترو أنَّ رسامني ما أغلق أبوابه يوماً أمام أحد منذ توليه وزارة الأشغال، مُشدداً على أنَّ الحملة التي تُشنّ ضد الوزير تعتبر فارغة من مضمونها كون الخطوات الإنمائية التي يتخذها في مُختلف المناطق اللبنانية، تؤكد نزاهة رسامني وإصراره على العمل الدؤوب والشامل والقائم على الإنماء المتوازن.
 

ولفت ترو إلى أنَّ رسامني كان دائماً إلى جانب سائر قرى وبلدات الإقليم، وهو قدّم الكثير وسيقدم لصالح هذه المنطقة وأهلها، وختم: "كل التضامن مع رسامني، فهو خير وزير يحمل شؤون الناس عبر وزارته الحيوية، ونأمل من الأفرقاء دعمه لا التهجم عليه لأن المصلحة الوطنية لا تحبذ الفرقة بل التعاون".
مواضيع ذات صلة
وزير الأشغال من المصيلح: لا كلام يصف ما تفعله إسرائيل
lebanon 24
23/11/2025 11:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأشغال فايز رسامني من المصيلح: لا كلام يصف ما تفعله إسرائيل وجئت لمعاينة الأضرار
lebanon 24
23/11/2025 11:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية حلبا: تعاون كامل من وزير الأشغال وتجاوب مع احتياجات الأهالي
lebanon 24
23/11/2025 11:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أيوب بحثت مع وزير الأشغال مشاريع صيدا وقضاءها
lebanon 24
23/11/2025 11:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24

