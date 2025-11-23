Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق يصب في مصلحة طهران

Lebanon 24
23-11-2025 | 02:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون: استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا
lebanon 24
23/11/2025 11:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: هناك فرصة اقتصادية وسياسية تاريخية متطورة تصب في مصلحة الشعبين وكنا ضحايا النظام السابق في سوء العلاقة مع لبنان
lebanon 24
23/11/2025 11:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الوضع في بوكروفسك ما زال صعبًا وسوء الأحوال الجوية يصبّ في مصلحة الهجمات الروسية
lebanon 24
23/11/2025 11:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أمام وزير الدفاع الهولندي: استقرار لبنان يصبّ في مصلحة أوروبا ولوجوب التزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني2024 ولا سيما أن لبنان نفّذ جميع التزاماته
lebanon 24
23/11/2025 11:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
04:22 | 2025-11-23
04:16 | 2025-11-23
04:15 | 2025-11-23
03:59 | 2025-11-23
03:58 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24