أخبار عاجلة
"لبنان 24": غارات إسرائيليّة على منطقة الشعرة في جرود النبي شيت في البقاع
Lebanon 24
23-11-2025
|
09:05
غارات إسرائيليّة استهدفت الشعرة والنبي شيت وزعرين ومرتفعات الريحان
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة استهدفت الشعرة والنبي شيت وزعرين ومرتفعات الريحان
24/11/2025 03:24:42
24/11/2025 03:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة تستهدف منطقة الشعرة في البقاع
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة تستهدف منطقة الشعرة في البقاع
24/11/2025 03:24:42
24/11/2025 03:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مسيّرات اسرائيلية فوق بلدات رياق وعلي النهري وحارة الفيكاني والناصرية سرعين وماسا وجنتا الشعرة والنبي شيت
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مسيّرات اسرائيلية فوق بلدات رياق وعلي النهري وحارة الفيكاني والناصرية سرعين وماسا وجنتا الشعرة والنبي شيت
24/11/2025 03:24:42
24/11/2025 03:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق لمسيّرات اسرائيلية على علو منخفض جدا فوق بلدات علي النهري النبي شيت وجنتا في البقاع
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق لمسيّرات اسرائيلية على علو منخفض جدا فوق بلدات علي النهري النبي شيت وجنتا في البقاع
24/11/2025 03:24:42
24/11/2025 03:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: الوفدان الأميركي والأوكراني صاغا إطاراً محدثاً ومُحسّناً للسلام خلال محادثاتهما في جنيف
Lebanon 24
البيت الأبيض: الوفدان الأميركي والأوكراني صاغا إطاراً محدثاً ومُحسّناً للسلام خلال محادثاتهما في جنيف
18:42 | 2025-11-23
23/11/2025 06:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: اجتماع جنيف مع الوفد الأوكراني كان موسعاً ومثمراً
Lebanon 24
البيت الأبيض: اجتماع جنيف مع الوفد الأوكراني كان موسعاً ومثمراً
18:36 | 2025-11-23
23/11/2025 06:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: الأوكرانيون شدّدوا على أن منظومة الضمانات الأمنية المعزّزة تلبّي بشكل ملموس متطلباتهم الاستراتيجية
Lebanon 24
البيت الأبيض: الأوكرانيون شدّدوا على أن منظومة الضمانات الأمنية المعزّزة تلبّي بشكل ملموس متطلباتهم الاستراتيجية
18:31 | 2025-11-23
23/11/2025 06:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ستتواصل المشاورات مع الوفد الأوكراني حتى نصل بالاتفاقيات إلى الصيغة النهائية
Lebanon 24
البيت الأبيض: ستتواصل المشاورات مع الوفد الأوكراني حتى نصل بالاتفاقيات إلى الصيغة النهائية
18:30 | 2025-11-23
23/11/2025 06:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا مرة أخرى بسبب المناطيد
Lebanon 24
إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا مرة أخرى بسبب المناطيد
18:02 | 2025-11-23
23/11/2025 06:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
Lebanon 24
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
06:15 | 2025-11-23
23/11/2025 06:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)
Lebanon 24
"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)
07:46 | 2025-11-23
23/11/2025 07:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
صور تنتشر لهيثم علي الطبطبائي... شاهدوها
Lebanon 24
صور تنتشر لهيثم علي الطبطبائي... شاهدوها
09:21 | 2025-11-23
23/11/2025 09:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟
Lebanon 24
كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟
08:41 | 2025-11-23
23/11/2025 08:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
14:00 | 2025-11-23
23/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
18:42 | 2025-11-23
البيت الأبيض: الوفدان الأميركي والأوكراني صاغا إطاراً محدثاً ومُحسّناً للسلام خلال محادثاتهما في جنيف
18:36 | 2025-11-23
البيت الأبيض: اجتماع جنيف مع الوفد الأوكراني كان موسعاً ومثمراً
18:31 | 2025-11-23
البيت الأبيض: الأوكرانيون شدّدوا على أن منظومة الضمانات الأمنية المعزّزة تلبّي بشكل ملموس متطلباتهم الاستراتيجية
18:30 | 2025-11-23
البيت الأبيض: ستتواصل المشاورات مع الوفد الأوكراني حتى نصل بالاتفاقيات إلى الصيغة النهائية
18:02 | 2025-11-23
إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا مرة أخرى بسبب المناطيد
17:30 | 2025-11-23
البيت الأبيض: التنسيق الوثيق المتواصل سيكون ضروريا بينما تعمل الأطراف نحو سلام شامل ودائم في أوكرانيا
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
24/11/2025 03:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
24/11/2025 03:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
24/11/2025 03:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
