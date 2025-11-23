Advertisement

الخارجية الإسرائيلية: الحكومة اللبنانية أخفقت حتى الآن في التعامل مع الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها حزب الله

Lebanon 24
23-11-2025 | 13:34
