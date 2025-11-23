Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن مسؤولين: مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء تفجير انتحاري استهدف مقر قوات شبه عسكرية بمدينة بيشاور شمال غربي باكستان

Lebanon 24
23-11-2025 | 23:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مصادر: تفجير انتحاري في مقر قوات شبه عسكرية في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان
lebanon 24
24/11/2025 16:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الباكستانية: مسلحون يهاجمون مقر القوات شبه العسكرية في مدينة بيشاور
lebanon 24
24/11/2025 16:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول عسكري إسرائيلي: 3 حوادث على الأقل اليوم أطلقت خلالها حماس النار باتجاه قواتنا خلف "الخط الأصفر"
lebanon 24
24/11/2025 16:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
آليات عسكرية إسرائيلية تتقدم قرب مقر تابع للأمم المتحدة في شارع النصر غربي مدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
24/11/2025 16:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:14 | 2025-11-24
09:06 | 2025-11-24
09:02 | 2025-11-24
08:54 | 2025-11-24
08:52 | 2025-11-24
08:50 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24