سرايا القدس-كتيبة جنين: فجرنا عبوة ناسفة من نوع طوفان في جيب عسكري في بلدة السيلة الحارثية خلال تصدينا لقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة وحققنا إصابات مؤكدة

