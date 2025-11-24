القناة 12 الإسرائيلية: لا توجد في هذه المرحلة تعليمات خاصة لسكان الشمال والأمن لا يستبعد الرد من سوريا أو حدود الأردن أو تنفيذ عملية ضد إسرائيليين بالخارج

Lebanon 24