Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة التركية: أردوغان بحث هاتفيا مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية وتطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
24-11-2025 | 07:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: وزير الخارجية الروسي بحث هاتفيًّا مع نظيره الإيراني برنامج إيران النووي
lebanon 24
25/11/2025 03:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة السورية: الرئيس الشرع بحث مع نائب رئيس الوزراء اللبناني سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة
lebanon 24
25/11/2025 03:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأناضول: الرئيس أردوغان بحث مع نظيره الفرنسي ماكرون على هامش قمة العشرين العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية
lebanon 24
25/11/2025 03:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره السوري في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
lebanon 24
25/11/2025 03:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:49 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:16 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2025-11-24
18:49 | 2025-11-24
18:30 | 2025-11-24
18:16 | 2025-11-24
18:05 | 2025-11-24
18:00 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24