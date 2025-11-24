Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش: لسنا معنيين بأي طروحات ما دام العدوّ لا يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار ومن واجب الدولة حماية مواطنيها وسيادتها وعلى الحكومة وضع خطط لذلك ورفض الإملاءات والضغوط الخارجية

Lebanon 24
24-11-2025 | 07:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" شيّع الطبطبائي... دعموش: لسنا معنيين بأي طروحات ما دام العدوّ لا يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
25/11/2025 03:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: الدولة عاجزة عن حماية المواطنين وواجبها إجبار العدو على وقف الاعتداءات
lebanon 24
25/11/2025 03:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الهيئة التنفيذية في "أمل" دعا الحكومة إلى التزام إعادة الإعمار
lebanon 24
25/11/2025 03:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: بالنسبة لاتفاق وقف إطلاق النار إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق هذا صحيح أمّا أنّ حزب الله التزم بالاتفاق فهذا خطأ والأمور ذاهبة إلى تصعيد أكبر فأكبر
lebanon 24
25/11/2025 03:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:49 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:16 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2025-11-24
18:49 | 2025-11-24
18:30 | 2025-11-24
18:16 | 2025-11-24
18:05 | 2025-11-24
18:00 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24