Advertisement

أخبار عاجلة

المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: يجب الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 في لبنان

Lebanon 24
24-11-2025 | 10:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد
lebanon 24
25/11/2025 03:11:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: آن الاوان لقيام مجلس الامن بتنفيذ القرار ١٧٠١
lebanon 24
25/11/2025 03:11:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر دبلوماسية: مشروع بيان مجلس الأمن يدعو إلى التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1701 و1559 (الجزيرة)
lebanon 24
25/11/2025 03:11:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: يجب العمل على حل الدولتين حتى نجلب السلام إلى الشرق الأوسط
lebanon 24
25/11/2025 03:11:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:49 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:30 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:16 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2025-11-24
18:49 | 2025-11-24
18:30 | 2025-11-24
18:16 | 2025-11-24
18:05 | 2025-11-24
18:00 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24