أخبار عاجلة

وزير خارجية إسرائيل: وتيرة تسلح حزب الله أسرع من وتيرة نزع سلاحه

Lebanon 24
24-11-2025 | 11:39
مواضيع ذات صلة
هآرتس عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي: وتيرة إعادة تسلح حزب الله أعلى من وتيرة الجيش اللبناني في تفكيك ترسانته العسكرية
lebanon 24
25/11/2025 03:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 12"الاسرائيلية: إسرائيل حددت موعداً لانتهاء مهلة للحكومة اللبنانية لازدياد وتيرة عمليات نزع سلاح "حزب الله" الرقابة العسكرية تمنع نشر الموعد
lebanon 24
25/11/2025 03:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية: ضباط استخبارات حذروا من تزايد قوة حزب الله بوتيرة أسرع من قدرة الجيش على المساس به
lebanon 24
25/11/2025 03:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقّب لمسار طرح التفاوض واسرائيل تردّ برفع وتيرة تهديداتها للبنان
lebanon 24
25/11/2025 03:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
