20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
تحالف "صمود" السوداني: تصريحات البرهان التي تنصل فيها من مسار السلام الذي اقترحته مبادرة "الرباعية" احتوت على مغالطات عديدة
Lebanon 24
25-11-2025
|
00:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحالف "صمود" السوداني: تصريحات البرهان احتوت على رسائل خطيرة فحواها استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى في البلاد مما يهدد وحدتها وتماسكها
Lebanon 24
تحالف "صمود" السوداني: تصريحات البرهان احتوت على رسائل خطيرة فحواها استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى في البلاد مما يهدد وحدتها وتماسكها
25/11/2025 12:05:34
25/11/2025 12:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالف "صمود" السوداني: البرهان يعمل على استمرار الحرب فقط لضمان مقعده في السلطة
Lebanon 24
تحالف "صمود" السوداني: البرهان يعمل على استمرار الحرب فقط لضمان مقعده في السلطة
25/11/2025 12:05:34
25/11/2025 12:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الدعم السريع رداً على روبيو: تصريحاته لا تخدم مسار الرباعية ولا المبادرة الأميركية
Lebanon 24
الدعم السريع رداً على روبيو: تصريحاته لا تخدم مسار الرباعية ولا المبادرة الأميركية
25/11/2025 12:05:34
25/11/2025 12:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ائتلاف السوداني يحتل المركز الثالث في نينوى يليه تحالف "نينوى لأهلها"
Lebanon 24
ائتلاف السوداني يحتل المركز الثالث في نينوى يليه تحالف "نينوى لأهلها"
25/11/2025 12:05:34
25/11/2025 12:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الخارجية الروسي: المقترح الأميركي يتماشى مع ما تم التوافق عليه في قمة ألاسكا ونرحب به
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: المقترح الأميركي يتماشى مع ما تم التوافق عليه في قمة ألاسكا ونرحب به
05:03 | 2025-11-25
25/11/2025 05:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مسعد بولس: تابعنا إعلان قوات الدعم السريع بشأن وقف الأعمال القتالية ونأمل أن يصمد وأن يلتزم الطرفان
Lebanon 24
مسعد بولس: تابعنا إعلان قوات الدعم السريع بشأن وقف الأعمال القتالية ونأمل أن يصمد وأن يلتزم الطرفان
04:54 | 2025-11-25
25/11/2025 04:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مسعد بولس: قدمنا خطة بصياغة قوية لكن لم يقبلها الجيش السوداني ولا قوات الدعم السريع
Lebanon 24
مسعد بولس: قدمنا خطة بصياغة قوية لكن لم يقبلها الجيش السوداني ولا قوات الدعم السريع
04:50 | 2025-11-25
25/11/2025 04:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مسعد بولس: الإدارة الأميركية تندد بالفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والجيش السوداني وتدعو لمحاسبة المتورطين
Lebanon 24
مسعد بولس: الإدارة الأميركية تندد بالفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والجيش السوداني وتدعو لمحاسبة المتورطين
04:49 | 2025-11-25
25/11/2025 04:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أنور قرقاش يندد بشدة بالفظائع التي ارتكبها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (رويترز)
Lebanon 24
أنور قرقاش يندد بشدة بالفظائع التي ارتكبها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (رويترز)
04:46 | 2025-11-25
25/11/2025 04:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
11:00 | 2025-11-24
24/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
13:58 | 2025-11-24
24/11/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:03 | 2025-11-25
وزير الخارجية الروسي: المقترح الأميركي يتماشى مع ما تم التوافق عليه في قمة ألاسكا ونرحب به
04:54 | 2025-11-25
مسعد بولس: تابعنا إعلان قوات الدعم السريع بشأن وقف الأعمال القتالية ونأمل أن يصمد وأن يلتزم الطرفان
04:50 | 2025-11-25
مسعد بولس: قدمنا خطة بصياغة قوية لكن لم يقبلها الجيش السوداني ولا قوات الدعم السريع
04:49 | 2025-11-25
مسعد بولس: الإدارة الأميركية تندد بالفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والجيش السوداني وتدعو لمحاسبة المتورطين
04:46 | 2025-11-25
أنور قرقاش يندد بشدة بالفظائع التي ارتكبها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (رويترز)
04:46 | 2025-11-25
رويترز: المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات يرحب بالجهود الأميركية لإنهاء الفظائع في السودان
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 12:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 12:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 12:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24