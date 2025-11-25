البيت الأبيض: الأمر التنفيذي يوجه وزيري الخارجية والخزانة باتخاذ إجراءات في غضون 45 يوما من تاريخ التقرير لتصنيف الفروع كمنظمات إرهابية أجنبية إذا لزم الأمر

Lebanon 24