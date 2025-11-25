Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع المدني بغزة: انتشلنا رفات 14 شهيدا من تحت أنقاض منزل في مخيم المغازي استهدفه الاحتلال خلال حرب الإبادة

Lebanon 24
25-11-2025 | 01:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني في غزة: انتشال جثماني شهيدين من بين أنقاض منزل دمر في قصف سابق بحي تل الهوى
lebanon 24
25/11/2025 12:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: بدء المرحلة الأولى من استخراج جثامين الشهداء بالبحث عن جثامين 64 شهيدا في مخيم المغازي وسط القطاع يوم السبت المقبل
lebanon 24
25/11/2025 12:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني بغزة: انتشلنا أكثر من 250 جثمانا منذ وقف الحرب
lebanon 24
25/11/2025 12:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت مخيم المغازي وسط قطاع غزة
lebanon 24
25/11/2025 12:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:06 | 2025-11-25
05:03 | 2025-11-25
04:54 | 2025-11-25
04:50 | 2025-11-25
04:49 | 2025-11-25
04:46 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24